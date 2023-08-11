СК расследует смерть годовалого ребенка в больнице Дзержинска. Что случилось?

💼 Официально

Опубликовано: 11.08.2023 08:46 , Обновлено: 11.08.2023

В центральной районной больнице Дзержинска (Минская область) умер годовалый ребёнок. Об этом 10 августа рассказали в Следственном комитете Беларуси, где начали по данному факту проверку.

По данным СК, трагедия произошла неделю назад. В прошлую пятницу, 4 августа, 33-летняя женщина обратилась в Дзержинскую больницу с больным годовалым сыном. Ребёнку перед этим в поликлинике поставили диагноз “острый бронхит”.

Уже будучи в больнице, около 12:30, состояние ребенка ухудшилось: в какой-то момент малыш перестал дышать и, несмотря на “активные и длительные реанимационные мероприятия”, врачам не удалось его спасти.

Проверку, начатую по данному факту, взял под свой контроль центральный аппарат Следственного комитета. Там сообщили, что уже проведён опрос медицинского персонала, назначен ряд экспертных исследований и инициирована проверка и поликлиники, и больницы.

“Детальнейшим образом устанавливаются все обстоятельства трагедии. Изъяты и исследуются объекты, имеющие значение для следствия, в том числе, меддокументация и нормативно-правовые акты учреждений здравоохранения. Следователи скрупулёзно работают по установлению причин и условий случившейся трагедии”, - сообщили в СК, подчеркнув, что “особое внимание” следователи намерены уделить “принципиальной правовой оценке правильности диагностики, последующего назначенного лечения и выполнения медицинским персоналом своих обязанностей”.