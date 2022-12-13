СК привез на МТЗ полтонны героина из России

Опубликовано: 13.12.2022 09:24 , Обновлено: 13.12.2022

Следственный комитет Беларуси сообщил, что его сотрудники привезли на базу МТЗ полтонны героина. Наркотик там сожгли. Почему это делали на тракторном заводе, в СК не уточнили.

Однако на представленных СК кадрах видно, что следователи воспользовались доменными печами завода для гарантированного уничтожения наркотика.

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что героин попал в Беларусь под видом фруктов из Ирана, которые ввезли транзитом через Россию. Наркотик обнаружили на складском помещении на территории Минска.

В СК уверены, что партия наркотиков “была предназначена для дальнейшей поставки в страны Евросоюза, а Беларусь выступала в качестве перевалочного пункта”.