СК привез на МТЗ полтонны героина из России
Следственный комитет Беларуси сообщил, что его сотрудники привезли на базу МТЗ полтонны героина. Наркотик там сожгли. Почему это делали на тракторном заводе, в СК не уточнили.
Однако на представленных СК кадрах видно, что следователи воспользовались доменными печами завода для гарантированного уничтожения наркотика.
В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что героин попал в Беларусь под видом фруктов из Ирана, которые ввезли транзитом через Россию. Наркотик обнаружили на складском помещении на территории Минска.
В СК уверены, что партия наркотиков “была предназначена для дальнейшей поставки в страны Евросоюза, а Беларусь выступала в качестве перевалочного пункта”.