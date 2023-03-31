СК Беларуси задержал экс-силовика за слив данных его коллег

Опубликовано: 31.03.2023 10:17 , Обновлено: 06.04.2023

В Следственном комитете Беларуси 31 марта сообщили, что задержали «бывшего работника правоохранительных органов» за слив данных о его коллегах «экстремистам».

Его обвинили по ч.6 ст.16 и ч.3 ст.130 головного кодекса Беларуси — пособничество в разжигании вражды и розни, совершенное группой лиц.

По данным СК, мужчина «более 15 лет работал в правоохранительных органах», а после — юрисконсультом в одной из больниц Могилевской области.

«Мужчина передал администраторам деструктивных ресурсов личные данные своих бывших коллег, которые публиковались в экстремистских телеграм-каналах», — утверждают в комитете.

На опубликованном видео обвиняемый говорит, что «сбросил информацию о сотруднике правоохранительных органов и главвраче».

«Никаких целей мести или расправы не преследовал, а именно личная обида на данных людей. Главврач не продлевала мои контракты», — сказал задержанный.