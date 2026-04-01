СК Беларуси признал бренд ювелирных изделий деструктивным и экстремистским

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Опубликовано: 01.04.2026 12:05 , Обновлено: 01.04.2026

Следственный комитет Беларуси признал бренд ювелирных изделий деструктивным и экстремистским. Белорусский суд уже оправил директора ювелирного производства на 4 года в исправительное учреждение открытого типа, обвинив его в руководстве экстремистским формированием.

Речь о белорусском бренде ювелирных изделий Belaruskicry, флагманской работой которого является серебристый кулон в виде контура Беларуси со слезой-камушком. Его создателей летом прошлого года решением Комитета государственной безопасности Беларуси признали экстремистским формированием и запретили его деятельность в нашей стране.

1 апреля 2026 года Следственный комитет (СК) поделился подробностями уголовного дела, возбуждённого в отношении руководителей бренда.





Скриншоты предоставлены СК РБ







По данным следствия, директором ювелирного производства, выпускающего продукцию под брендом Belaruskicry с ноября 2022 года был 31-летний безработный белорус, который, по словам представителей СК, “придерживался радикальных антигосударственных взглядов”. По информации ведомства, мужчина обучился ювелирному ремеслу и, уехав за границу, сам изготавливал там украшения с символикой деструктивного характера, а продавали их по “неоправданно завышенной” цене - около 80 долларов.

В самих ювелирных изделиях и бижутерии в СК усмотрели особую “смысловую нагрузку” - “деструктивный характер, направленный на формирование, распространение и поддержку экстремистских взглядов через использование манипулятивной символики для объединения “беглых” вокруг преступной модели поведения”.

В Следственном комитете сообщили, что в ходе допросов фигурант уголовного дела не только дал признательные показания в отношении себя, но и поделился со следствием информации по другим участникам запрещённого в Беларуси экстремистского формирования. В отношении них материалы уголовного дела выделили в отдельное производство и объявили их розыск, выдав санкцию на задержание.

Самого же директора ювелирного производства суд уже объявил виновным и отправил на 4 года ограничения свободы в исправительное учреждение открытого типа.