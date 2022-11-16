Силовики ликвидировали семейную порностудию в Молодечно

Опубликовано: 16.11.2022 12:51 , Обновлено: 16.11.2022

В УВД Минской области сообщили 16 нобяря, что установили местонахождение и ликвидировали порностудию в Молодечно. В ходе обыска силовики изъявили реквизит для съёмок.

По данным следствия, отснятые материалы семейная пара и их знакомый распространяли в Интернете.

В УВД Минской области похвалились, что изъявили “изъяли соответствующие реквизиты”, а также компьютеры и фото- видеоаппаратуру. Силовики также отобрали у семейной порнопары банковские карты, на которые та получала оплату.

Милиция возбудила уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов. Теперь им грозит до 4 лет тюрьмы.