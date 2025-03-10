Штраф - до 8400 рублей. В Солигорске ГАИ со стрельбой задержала бесправника

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Опубликовано: 10.03.2025 12:45 , Обновлено: 10.03.2025

В Солигорске сотрудники ГАИ со стрельбой задержали водителя авто Opel, который, по информации стражей дорог, оказался пьяным бесправником. МВД опубликовало видео и рассказало подробности.

В ведомстве [link href=“https://t.me/pressmvd/16412” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link], что 10 марта около 2 часов ночи в райцентре инспекторы подали сигнал об остановке водителю, который ехал с выключенными внешними световыми приборами. Но тот, по информации ГАИ, увеличил скорость и попытался скрыться. Стражи дорог стали преследовать машину.

В МВД утверждают, что водитель создал реальную угрозу жизни и здоровью людей, а на неоднократные законные требования правоохранителей не реагировал. Поэтому инспекторы выстрелили по колесам, чтобы остановить машину.

По данным милиции, за рулем был 19-летний житель Солигорска, который при задержании “вел себя агрессивно”, на него надели наручники. “Медицинское освидетельствование показало 0,64 промилле алкоголя”, - сообщили правоохранители.

В отношении парня составили шесть административных протоколов.

В МВД напомнили, что за управление транспортом в нетрезвом виде грозит штраф до 8400 рублей, а за повторное такое же нарушение в течение года - уголовная ответственность с конфискацией транспорта.