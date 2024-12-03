Штраф - 120 рублей. В Россонском районе женщину сбила машина, пока она пыталась забрать собаку с дороги

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Опубликовано: 03.12.2024 12:41 , Обновлено: 03.12.2024

В Россонском районе Витебской области женщину сбила машина, пока она пыталась забрать собаку с дороги. За нарушение Правил дорожного движения (ПДД) ее привлекли к административной ответственности и выписали штраф в размере трех базовых величин (сейчас это 120 рублей).

По [link href=“https://t.me/vitebsk_gai/15844” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] ГАИ Витебщины, авария случилась возле остановки на автодороге Р-24 «Полоцк – Россоны» около деревни Янковичи. 56-летняя женщина ждала автобус и решила перейти на противоположную сторону трассы, в то время как ее собака осталась без присмотра.

Чтобы ее забрать, пешеход и выбежала на дорогу, при этом она не убедилась, что в тот момент времени не было приближающихся машин, рассказали в Гоставтоинспекции. По их данным, в результате ДТП никто не пострадал.

[info_b]Внимание! Видео может вызвать шок, впечатлительным не смотреть.[/info_b]

[info_b]Женщину привлекли по ч. 3 ст. 18.20 (нарушение ПДД лицами, повлекшее создание аварийной обстановки) [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=HK2100091” target=“_blank” rel=“noopener”] КоАП [/link] Беларуси. Максимальное наказание за это - до восьми базовых величин (до 320 рублей). [/info_b]