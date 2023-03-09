Школьный автобус оказался в кювете в Быховском районе
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В Быховском районе Могилевской области утром 9 марта школьный автобус вылетел в кювет. Как сообщили в ГАИ, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.
По данным Госавтоинспекции, авария произошла в 8:30 недалеко от деревни Болонов-Селец. На момент происшествия в детей в салоне автобуса не было, обошлось без пострадавших.
В ГАИ подчеркнули, что вылетевший в кювет автобус был исправен и его “технические регламенты соответствуют требованиям ПДД”.
Инспекторы призвали водителей учитывать нынешние сложные погодные условия и придерживаться безопасной скорости движения.