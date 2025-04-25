Шесть студентов из Бобруйска попытались купить курсовые и стали фигурантами уголовного дела

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Опубликовано: 25.04.2025 10:57 , Обновлено: 25.04.2025

В Бобруйске сразу шесть студентов обратились в милицию после неудачной попытки купить курсовую работу в интернете. Молодые люди заплатили деньги за то, чтобы за них выполнили работу, но в итоге остались и без курсовых, и без денег.

Как выяснили милиционеры, что 43-летний местный житель, который разместил объявление с предложением помощи в написании курсовых работ на одной из торговых площадок, вообще не собирался выполнять обещанную работу. Он просто брал со студентов предоплату и тратил все деньги на спиртное.

Однако, некоторые обманутые студенты решили не замалчивать ситуацию и обратились в милицию - поделились с правоохранителями скриншотами переписки с подозреваемым и написали заявление.









В общей сложности потерпевшие перечислили мужчине 1135 рублей. Как сообщил временно исполняющий обязанности по должности начальника отдела уголовного розыска УВД Бобруйского горисполкома Олег Кравченко, в отношении фигуранта следователи возбудили уголовное дело по статье мошенничество.