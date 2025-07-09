«Схема республиканского масштаба» — ГУБОПиК задержал чиновницу Минздрава Беларуси
Сотрудники ГУБОПиК МВД заявили о разоблачении «преступной схемы закупки лекарственных средств республиканского масштаба». По версии милиции, в центре схемы находилась представительница Министерства здравоохранения, которую задержали с поличным при получении взятки.
Как утверждают в МВД, на протяжении нескольких лет женщина вместе с подельниками обеспечивала неназванной иностранной компании возможность поставлять в Беларусь медпрепараты на миллионы рублей. За такое «лоббирование интересов» чиновнице, по версии силовиков, полагались «благодарности». А именно денежные вознаграждения, дорогие подарки, семейные туры за границу и посещение «увеселительных заведений».
Задержали подозреваемую оперативники ГУБОПиК во время «конфиденциальной встречи», когда она получала от «коммерсанта» более 7000 долларов, заявили в МВД.
Следственный комитет возбудил уголовное дело за получение взятки в крупном размере. Фигурантку отправили в СИЗО, где, по заявлению ведомства, она «даёт признательные показания». Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
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Сегодня министр внутренних дел Иван Кубраков встречался с руководством столичных учреждений здравоохранения. На этой встрече, как сообщила пресс-служба МВД, министр отдельно поднимал тему нарушений при госзакупках, особенно лекарственных препаратов.
Он заявил слушателям, что с увеличением объёмов финансирования «неизбежно растут и коррупционные риски», и заверил, что силовики ведут «постоянную целенаправленную работу по выявлению и пресечению таких фактов».
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