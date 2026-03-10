Пятерых белорусов за участие в войне в Украине приговорили суммарно к 94 годам лишения

Опубликовано: 10.03.2026 13:28 , Обновлено: 10.03.2026

В Генеральной прокуратуре Беларуси рассказали о судебном приговоре, вынесенном в отношении ещё пятерых участников организации «Полк імя Кастуся Калiноўскага», признанной в нашей стране террористической. В общей сложности фигурантов уголовного дела, которое рассматривалось в формате спецпроизводства, приговорили к 94 годам тюрьмы и крупным штрафам.

Всех фигурантов дела обвинили в “участии в вооруженном формировании, вооруженном конфликте и военных действиях на территории иностранного государства”, в “заговоре с целью захвата государственной власти”, а также в совершении ряда иных преступлений экстремистской направленности.

На этот раз заочными подсудимыми (дело велось в формате спецпроизводства, поскольку фигуранты находятся за пределами страны) стали не только рядовые бойцы, но и предполагаемые руководители «Полка імя Кастуся Каліноўскага». Так, по информации Генпрокуратуры, Шурмей одно время руководил этим вооруженным формированием, Прохоров был его создателем, Кабанчук занимал должность заместителя командира, Назаров и Ковальчук были боевыми инструкторами.

В результате по совокупности преступлений фигурантов уголовного дела приговорили в общей сложности к 94 годам тюремного заключения:

Прохорова и Кабанчука суд приговорил к лишению свободы на срок 25 лет каждому,

Шурмея – к лишению свободы на 20 лет с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшегося срока – в исправительной колонии в условиях усиленного режима,

Назарова и Ковальчука - 12 годам (каждому) с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного и строгого режимов.

Кроме того, каждому из них суд назначил дополнительное финансовое наказание - штрафа в размере от 500 до 2 000 базовых величин (то есть от 22,5 тыс. рублей до 90 тыс. рублей на данный момент).

В Генпрокуратуре сообщили, приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.