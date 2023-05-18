"Просто как-то прозомбировали" - Минская пенсионерка рассказала, как отдала 11 тыс рублей, зная о мошенничестве

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Опубликовано: 18.05.2023 10:43 , Обновлено: 18.05.2023

В Минске пенсионерка отдала мошенникам 11 тыс рублей, когда те позвонили от имени ее сына. Она призналась, что знала о таких случаях обмана, но все равно отдала деньги.

Аферист представился по телефону сыном женщины, и попросил передать деньги, чтобы решить вопрос с ДТП, в котом пострадала девушка.

Прибывшим на вызов силовикам 84-летняя женщина заявила, что преступники “использовали психологическое воздействие и манипуляции”. “Якобы мой сын, голос которого мне показался его, сообщил, что находится в больнице”, - рассказала подробности телефонного звонка женщина.

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Пенсионерка сделала вывод, что сама она вела себя странно: “Я вела себя совершенно неадекватно. Меня просто как-то прозомбировали”.

Сотрудники МВД задержали курьера, который забрал деньги у пенсионерки и перевел на указанный счёт мошенникам. Им оказался 22-летний житель Минской области.

“Фигурант пояснил, что недавно уволился, поэтому через свою знакомую нашел подработку в телеграмм-канале. По заданию куратора он успел посетить только один адрес, где забрал у обманутой пенсионерки свыше 11 тысяч рублей, которые перевел на счет”, - сообщили в МВД.