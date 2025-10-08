Прокуратура Витебщины заочно обвинила 4 белорусов в экстремистской деятельности в Беларуси, Украине, Польше и Литве

Опубликовано: 08.10.2025 15:42 , Обновлено: 08.10.2025

Прокуратура Витебской области 8 октября сообщила о том, что направила в областной суд уголовное дело, возбуждённое в отношении четверых человек. Их заочно обвинили в участии в экстремистском формировании - расследование дела ведётся в формате специального производства.

По данным Генпрокуратуры, четверым участникам движения “Честные люди”, которое в Беларуси официально признали экстремистским формированием, заочно предъявлены обвинения сразу в нескольких умышленных преступлениях экстремисткой направленности, в том числе:

в дискредитации государства (ст.369-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь);

в разжигании социальной вражды и розни (ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь);

в оскорблении и клевете в отношении Президента Республики Беларусь (ч.2 ст.368, ч.1 ст.367 Уголовного кодекса Республики Беларусь);

в призывах к санкциям против Республики Беларусь (ч.3 ст.361 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

По версии следствия, фигуранты дела с июля 2020 года по сентябрь 2025 года “осуществляли преступную деятельность на территории Беларуси, Украины, Польши и Литвы”, причём действовали “с единым преступным умыслом”, в том числе, посредством интернет-связи.

Руководителем экстремистского формирования в прокуратуре считают 34-летнюю минчанку, остальные фигуранты дела, по версии следствия, выступали в роли менеджеров, координаторов и руководителей различных проектов.

В отношении всех четверых обвиняемых выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу, то есть в случае их возвращения на родину, фигурантов дела ждёт арест.

[inf]Спецпроизводство – производство по уголовному делу в отношении обвиняемого, который находится за пределами Беларусь и уклоняется от явки в орган, ведущий уголовный процесс.[/inf]