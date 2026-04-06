Прокуратура нашла в Витебске жилые дома, угрожающие безопасности воздушного движения

Опубликовано: 06.04.2026 14:11 , Обновлено: 06.04.2026

Витебская транспортная прокуратура провела проверку правил использования воздушного пространства в областном центре. Некоторые жилые высотки - как ещё только строящиеся, так и уже давно введённые в эксплуатацию - представляют реальную угрозу безопасности воздушного движения над городом с населением более чем в 350 тыс. человек.

Опасность для воздушного транспорта со стороны жилых многоэтажек усмотрели в неработающих или вовсе отсутствующих ночных маркировочных знаках.

[inf]Согласно пунктам 5 и 6 действующих Правил использования воздушного пространства Республики Беларусь, угрозу безопасности полетов воздушных судов могут представлять сооружения, высота которых превышает 50 метров. Владельцы высоток по правилам обязаны самостоятельно размещать и обслуживать на таких зданиях или сооружениях ночные и дневные маркировочные знаки, устройства и отметки.[/inf]

Недавняя прокурорская проверка показала, что таких знаков не было на нескольких жилых домах (причем в некоторых случаях речь шла о домах, введенных в эксплуатацию более 10 лет назад) и строящихся многоэтажках в витебских микрорайонах «Билево», «Билево-2» и «Черемушки», а также на ряде зданий по проспектам Московскому, Черняховского и улицам Чкалова, Генерала Белобородова, Воинов-Интернационалистов и Мира. Где-то маячки отсутствовали вовсе, где-то - работали с перебоями, что также считается нарушением.

Результатом прокурорской проверки стало представление председателю Витебского горисполкома с требованием устранить нарушения, создающие “реальную угрозу безопасности воздушного движения”. Согласно отчёту прокуратуры, все нарушения, на которые указали проверяющие, уже устранены, а в ведомстве выработали определённую стратегию и алгоритм действий, чтобы подобных инцидентов в будущем не повторялось.