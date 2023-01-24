Прокуратура нашла в белорусских магазинах книгу оберштурмбаннфюрера СС

Опубликовано: 24.01.2023 10:49 , Обновлено: 24.01.2023

В пресс-службе Генпрокуратуры Беларуси сообщили, что прокуратура Советского района Минска обнаружила в продаже крупных интернет-магазинов книгу за авторством Отто Скорцени «Неизвестная война».

На территории Беларуси это издание включено в список экстремистских материалов. Ее написал оберштурмбаннфюрер СС, которого во время Второй мировой войны называли даже самым опасным человеком в Европе.

Будучи командирос частей СС особого назначения, Отто Скорцени был оправдан судом в США, однако был арестован немецкими властями. Впрочем, ему удалось каким-то образом сбежать и переехать в Америку, где он готовил “морских котиков” и обучал парашютному делу.

Именно Скорцени спланировал спецоперацию по освобождению Бенито Муссолини в Абруцци. Также он должен был возглавить группы, предназначенные для ликвидации Рузвельта, Черчилля и Сталина в Тегеране. Некоторые историки утверждают, что именно он спрятал где-то «сокровища СС».