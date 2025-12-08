Прокуратура арестовала 18-летнего могилевчанина за отрицание геноцида белорусского народа. Что грозит?

Опубликовано: 08.12.2025 13:22 , Обновлено: 08.12.2025

В Могилёве 18-летнего парня арестовали за отрицание геноцида белорусского народа. Подробности возбуждённого против молодого человека дела раскрыли в пресс-службе Генпрокураты Беларуси.

По данным прокуратуры, задержанный был администратором одного из общедоступных чатов в мессенджере Telegram. В сентябре 2024 года он, по версии прокуратуры, разместил там комментарий, в котором “отрицал общеизвестные исторические факты”, а именно “планомерное уничтожение немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками населения БССР в годы Великой Отечественной войны и само существование генерального плана “ОСТ” нацистской Германии”.

[inf]Генеральный план “ОСТ” так и не был воплощён в некий единый документ. Это целая совокупность программ и планов руководства нацистской Германии по закреплению своего господства в Восточной Европе, которые те намеревались реализовать в случае победы во Второй мировой войне. Некоторые программы предусматривали принудительное выселение с оккупированной территории СССР и Польши до 75-80% местных жителей, а также массовое физическое уничтожение отдельных этнических групп.[/inf]

За отрицание этих исторических фактов в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 1 статьи 130-2 Уголовного кодекса. Она предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет .

Арест обвиняемого на время следствия в Генпрокуратуре объяснили “обстоятельствами преступления” и “личностью” самого обвиняемого.

[inf]Напомним, статья 130-2 “Отрицание геноцида белорусского народа” появилась в Уголовном кодексе Беларуси сравнительно недавно - после принятия соответствующего Закона о геноциде белорусского народа от 5 января 2022 года.[/inf]