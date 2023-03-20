🎥 Видео

Опубликовано: 20.03.2023 14:41 , Обновлено: 20.03.2023

Сотрудники ГАИ Гродненской области опубликовали видео погони за автомобилем Аudi А6. Инспекторам даже пришлось стрелять по машине, чтобы остановить водителя.

Инцидент произошел утром 19 марта. На окраине Гродно (на улице Горького) ГАИшники заметили, как Аudi А6 отъезжает от «увеселительного заведения», поэтому решили проверить физическое состояние водителя.

Экипаж включил проблесковые маячки, однако водитель проигнорировал требование остановиться и только увеличил скорость.

Для задержания подключились еще два автомобиля ГАИ. Водитель легковушки пытался скрыться по дороге Гродно — Поречье, «создавая аварийные ситуации». Он «выезжал на полосу встречного движения, проезжал на красный сигнал светофора и пересекал сплошную линию разметки».

Инспекторы решили стрелять: «прицельными выстрелами повредили 3 из 4 колес автомобиля». Кроме того, ГАИшники заблокировали движение водителя Audi своими машинами.

В итоге нарушителя задержали возле деревни Салатье. Им оказался 32-летний житель Гродненской области. В его организме нашли 1.48 промилле алкоголя.

Ранее мужчину уже 2 раза задерживали за езду в нетрезвом виде и еще 5 раз за “бесправную”.

Теперь Audi стоит на штрафстоянке, а водитель находится в изоляторе до суда, рассказали в ГАИ,

Кроме того, сотрудники опубликовали эпичное видео с погоней. На нем видно, как три экипажа гнались за мужчиной, подстрелили колеса авто, и словили попытавшегося сбежать нетрезвого лихача. А также слышны выкрики инспекторов: «применяй, применяй, применяй», “давай, давай, давай, давай, давай”, “вперед, вперед”.

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