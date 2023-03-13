Появилось видео, как спасатели доставали девочку, попавшую под автобус

🎥 Видео

Опубликовано: 13.03.2023 10:53 , Обновлено: 13.03.2023

В воскресенье, 12 марта, в Бресте маршрутный автобус сбил подростка. Доставать девочку из-под колес автобуса пришлось спасателям. Видео с места происшествия опубликовало МЧС Брестской области.

ДТП произошло днем на улице Луцкой в Бресте. Вызов спасателям поступил от диспетчера скорой медицинской помощи.

Прибывшие на место аварии спасатели обнаружили, что сбитая 16-летняя девочка оказалась заблокирована возле колес под маршрутным автобусом и оставалась в сознании. Чтобы обезопасить место проведения работ, спасатели сначала стабилизировали автобус и лишь затем с помощью специального гидравлического инструмента и пневматических подушек высокого давления достали пострадавшую из-под автобуса.

Как рассказал спасатель Брестского горотдела по чрезвычайным ситуациям Игорь Ярошевич, спасенную девочку госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Информация от ГАИ о причинах аварии пока не поступала.

https://youtu.be/TjUSgyIE64U