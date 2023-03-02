Понюхали пробник и умерли? Белорусам в соцсетях шлют сообщения о духах-убийцах

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Опубликовано: 02.03.2023 09:25 , Обновлено: 02.03.2023

Белорусы в мессенджерах и соцсетях начали получать странные сообщения о смертельных пробниках духов. На это отреагировали власти Брестской области.

В Интернете гуляет следующее сообщение:

«Будьте аккуратны! По городам ходят в основном женщины, предположительно из Украины, и предлагают понюхать пробники духов. Смерть наступает в течение нескольких минут. Это подарки из Украины нашим женщинам к 8 марта. Предупредите своих близких и детей!»

Например, такое опубликовали даже в паблике «Вконтакте» «Подслушано Ляховичи».

При этом, текст может быть и другой. Где-то пишут про смерть за пару минут, где-то — за пару дней. Иногда меняются «герои» — в одном сообщении речь идет о женщине, в одном — о мужчине.

Кажется, такие «страшилки» пришли в Беларусь из России. Ранее подобные сообщения рассылали жителям Новосибирска, Омска, Томска, Магадана и других городов.

Историю с духами-убийцами прокомментировали в Брестском облисполкоме, так как «волна панических рассылок дошла до Пинского района».

«Правоохранители поясняют, что данная рассылка – очередной фейк, никаких подтверждений указанной информации нет», — заявили там.

Призрачные цветы

А еще перед 8 марта в Беларуси продают несуществующие цветы.

Так, неизвестные создают в соцсетях «цветочные магазины» и привлекают клиентов низкими ценами и акциями например, «100 роз по 50 рублей». Как только люди перечисляют им предоплату, «продавцы» перестают выходить на связь.

В милиции посоветовали не покупать цветы в интернете, если магазин требует предоплату. А также порекомендовали по возможности проверять данные онлайн-магазина и его репутацию.