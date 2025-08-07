Поляк на бусе оказался в ловушке на ж/д переезде. Чудом не пострадал

🎥 Видео

Опубликовано: 07.08.2025 18:34 , Обновлено: 07.08.2025

Полиция Малопольского воеводства Польши опубликовала видео аварии, в которой водитель оказался в западне на железнодорожном переезде. В его автомобиль на полной скорости врезался поезд. Несмотря на то что от машины оторвало половину кузова, водитель чудом не пострадал.

Инцидент произошёл на прошлой неделе на охраняемом переезде в населённом пункте Воля-Филиповская под Краковом. Как сообщила полиция, водитель фургона Opel выехал на рельсы в последний момент перед закрытием шлагбаумов. Второй шлагбаум опустился прямо перед капотом автомобиля, оставив его заблокированным на путях.

На кадрах видно, как водитель пытается съехать с рельсов на обочину, но через мгновение к переезду приближается поезд. Состав на большой скорости ударяет в заднюю часть фургона, разворачивает его и отрывает половину кузова от кабины.

В результате аварии водитель фургона не пострадал. Пассажиры и экипаж поезда, следовавшего по маршруту Свиноуйсьце — Краков, также не получили травм.

А что делать в таких ситуациях?

Вместе с видео польская полиция опубликовала памятку для водителей. В ней, в частности, говорится, что водитель никогда не должен останавливаться на путях и выезжать на них, если не уверен, что сможет беспрепятственно покинуть переезд.

Важный совет коснулся именно таких ситуаций, когда автомобиль оказался заблокирован между опущенными шлагбаумами.

«Не стойте на месте, подъезжайте к шлагбауму и толкайте его своим автомобилем. Таким образом вы активируете механизм его разблокировки», — посоветовали в полиции.

В комментариях к видео многие удивились действиям водителя. По их мнению, куда проще и надёжнее просто сломать шлагбаум, даже если не знать о механизмах разблокировки, а не стараться стать параллельно путям.