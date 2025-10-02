Полиция Польши насчитала более 100 воздушных шаров, залетевших из Беларуси

Опубликовано: 02.10.2025 09:46 , Обновлено: 02.10.2025

Издание Wirtualna Polska (WP) сообщило со ссылкой на полицию Польши, что с 1 января по 10 сентября 2025 года было зафиксировано в общей сложности 112 случаев прилёта в страну нелегальных воздушных шаров из Беларуси.

В 96 случаях похожие на метеозонды летающие объекты использовались для контрабанды сигарет.

В последний раз воздушный шар обнаружили прямо в городе Острув-Мазовецки. Полиция изъяла из него картонной коробки с 30 000 сигарет без польских акцизных марок.

В связи с этим делом были задержаны двое граждан Беларуси, пытавшихся перехватить груз до приезда полиции. По данным правоохранительных органов Мазовии, в их машине были обнаружены устройство слежения за воздушными шарами и украденный телефон.

«Оба обвиняются, в том числе в скупке краденого. Расследованием дела занимается полиция Острова», — добавили сотрудники полиции. Польская государственная казна потеряла бы этой конкретной операции 45 000 злотых.

В Беларуси пограничники тоже охотятся за нарушителями, которые с помощью дронов и шаров, а иногда даже подземных тоннелей, переправляют в Польшу и Литву сигареты. Сообщения о таких случаях периодически рассылает пресс-служба ГПК.