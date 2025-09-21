Полиция Польши арестовала двух белорусов

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Опубликовано: 21.09.2025 08:17 , Обновлено: 21.09.2025

Полиция польского города Труймясто арестовала двух белорусов, по обвинению в нападении на таксиста. По словам полиции, они приставили пистолет к голове мужчины и приказали ему ехать в Сопот. Теперь им грозит до трёх лет тюрьмы.

В субботу вечером 27-летний таксист из Нигерии сообщил в полицию Гданьска об нападении. Около 22:30 он получил заказ на поездку от улицы Глебока до центра города.

Двое пассажиров потребовали отвезти их в Сопот. Когда он сообщил им о более высокой цене, один из мужчин приставил ему к голове пистолет.

Испуганный водитель такси остановил машину и сбежал, крича о помощи. Нападавшие, ошеломлённые таким поворотом событий, покинули машину. Водитель вернулся к машине и направился в отделение полиции.

Полиция быстро установила личности преступников и их место жительства. В четверг во время обыска в квартире в Сопоте были задержаны 40-летний и 32-летний граждане Беларуси.

Во время обыска в квартире полиция обнаружила пневматический пистолет с пневматическим ружьём. Мужчины были удивлены визитом офицеров, поскольку спали и не ожидали ареста. Обоим предъявлено обвинение в принуждении, которое карается лишением свободы на срок до трёх лет.