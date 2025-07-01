«Походу горячая» - В Минске у оживлённого проспекта внезапно забил «фонтан»

🎥 Видео

Опубликовано: 01.07.2025 11:16 , Обновлено: 01.07.2025

Импровизированный "фонтан" могли наблюдать утром 1 июля жители столичного микрорайона Серебрянка - в районе дома 25/2 на проспекте Рокоссовского со стороны теплотрассы, на которой сейчас ведутся ремонтные работы, с большим напором рванул столб воды, обдавая проезжающие авто и общественный транспорт.

Судя по всему, на данном участке произошёл прорыв трубопровода, хотя в ЖКХ Ленинского района, к которому относится данный участок, а также в столичном “Водоканале” о происшествии не сообщали.

Момент происшествия попал на камеры регистраторов проезжавших мимо машин. Одним из них поделились читатели портала Onliner.by, другим - подписчики блогера “Мерзкий Кокобай”.

Автор одного из видео рассказал, что, проезжая мимо места ЧП, он заметил на обочине две машины, стоявшие с включенной “аварийкой”.

“Возможно, повредило лакокрасочное покрытие камнями”, - предположил очевидец.

[info_b]Внимание! На видео может присутствовать нецензурная лексика.[/info_b]

https://youtu.be/QNOwzBBN3wk