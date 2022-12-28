Пограничники нашли на белорусской территории сирийца с трупом дочери

Опубликовано: 28.12.2022 12:52 , Обновлено: 28.12.2022

В Госпогранкомитете Беларуси 28 декабря заявили, что нашли на границе с Польшей гражданина Сирии с трупом его дочери.

Сотрудники ведомства со ссылкой на слова сирийца утверждают, что ранее двух мигрантов задержали в Польше «люди в форме», который забрали у них рюкзаки с личными и теплыми вещами, едой, «посадили в машину и вывезли на границу».

«Несмотря на то, что женщина была при смерти и почти не дышала, польские военные приказали иностранцу «загрузить тело дочери на плечи» и вытеснили через калитку в заграждении», — заявили в ГПК.

В Польше эту информацию никак не комментировали.

К слову, это уже седьмой труп с начала года, который белорусские пограничники нашли возле польского забора.

Например, 21 декабря сотрудники ГПК обнаружили труп «мужчины неславянской внешности». Они заявили, что «по характеру следов на снегу» поняли, что тело перенесли из Польши в Беларусь через калитку «для миграции животных» в польском заграждении.