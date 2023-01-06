Telegraf.news
ru

Поезд смял микроавтобус в Витебской области

Поезд смял микроавтобус в Витебской области
Подпишитесь на Телеграф:
📷 Фото

Возле деревни Езерище Городокского района Витебской области утром 6 января поезд врезался в микроавтобус Ford Transit.

Об этом приближенный к силовым структурам сообщил телеграм-канал «Обратная сторона».

Там рассказали, что на автомобиль Ford Transit сломался прямо на переезде. Через время на закруглении железнодорожных путей показался грузовой поезд, который не сразу заметил машину. Машинист не смог остановиться, поэтому смял микроавтобус.

image

image

image

К счастью, никто не пострадал. Водитель и его жена вышли из машины до происшествия.

Поезд задержался на 3 часа 34 минуты.

Темы: