Поезд смял микроавтобус в Витебской области

📷 Фото

Опубликовано: 06.01.2023 13:45 , Обновлено: 06.01.2023

Возле деревни Езерище Городокского района Витебской области утром 6 января поезд врезался в микроавтобус Ford Transit.

Об этом приближенный к силовым структурам сообщил телеграм-канал «Обратная сторона».

Там рассказали, что на автомобиль Ford Transit сломался прямо на переезде. Через время на закруглении железнодорожных путей показался грузовой поезд, который не сразу заметил машину. Машинист не смог остановиться, поэтому смял микроавтобус.

К счастью, никто не пострадал. Водитель и его жена вышли из машины до происшествия.

Поезд задержался на 3 часа 34 минуты.