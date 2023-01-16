Поезд насмерть сбил мужчину в Речицком районе

Опубликовано: 16.01.2023 14:33 , Обновлено: 16.01.2023

На ж/д станции Копань Речицкого района грузовой поезд насмерть сбил 39-летнего мужчину, жителя деревни Прибор.

Инцидент произошел поздно вечером 15 января, сообщил близкий к силовым структурам телеграм-канал «Обратная сторона».

По его информации, мужчина сидел на перроне станции, свесив ноги вниз, и не реагировал на предупредительные сигналы.

Машинист экстренно затормозил, однако столкновения с поездом избежать не удалось, мужчину отбросило в сторону.

Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.