Поезд насмерть сбил мужчину в Речицком районе
На ж/д станции Копань Речицкого района грузовой поезд насмерть сбил 39-летнего мужчину, жителя деревни Прибор.
Инцидент произошел поздно вечером 15 января, сообщил близкий к силовым структурам телеграм-канал «Обратная сторона».
По его информации, мужчина сидел на перроне станции, свесив ноги вниз, и не реагировал на предупредительные сигналы.
Машинист экстренно затормозил, однако столкновения с поездом избежать не удалось, мужчину отбросило в сторону.
Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.
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