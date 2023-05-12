Подбросило вверх и откинуло на метры. На видео попало ДТП с 5-летним велосипедистом в Житковичском районе

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Опубликовано: 12.05.2023 08:44 , Обновлено: 12.05.2023

В Житковичском районе Гомельской области под колеса легкового автомобиля угодил 5-летний ребенок. Он внезапно выехал на проезжую часть на велосипеде, а водитель не успел среагировать. В результате ребенка с травмами госпитализировали в хирургическое отделение районной больницы.

ДТП произошло вечером 10 мая на улице Ленинская в агрогородке Вересниц. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения и было опубликовано в телеграм-канале “ЧП Беларусь”.

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Как видно по видеозаписи, несовершеннолетний велосипедист выехал на дорогу с прилегающей территории, в неположенном месте - в нескольких метрах от пешеходного перехода. От удара ребёнка подбросило вверх, после чего он вместе с велосипедом отлетел вперёд на несколько метров.

Как сообщил телеграм-канал, за рулем Volkswagen Polo был 64-летний мужчина. Вероятно, он не успел оперативно среагировать на ребенка, внезапно выехавшего прямо перед автомобилем.

В Минске во дворе под колёса авто угодил 10-летний велосипедист

Ещё одно ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста произошло 11 мая в Минске, в микрорайоне Серебрянка.

Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, во дворе дома №4 по улице Якубова мальчика на велосипеде сбил 74-летний водитель на Opel. Ребёнок также пересекал проезжую часть дворовой территории на велосипеде. В результате его пришлось доставить в больницу на обследование.