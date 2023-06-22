Под Витебском перевернулся туристический автобус из Могилёва с 50 людьми

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Опубликовано: 22.06.2023 22:24 , Обновлено: 22.06.2023

В ГАИ Витебской области сообщили, что на 94 километре трассы М-8 туристический автобус въехал в кроссовер Nissan, который остановился для поворота, а затем съехал с дороги и опрокинулся в кювет.

Происшествие произошло около 17:40. В салоне автобуса находились 50 человек вместе с водителем. К медикам обратились 17 человек.

Как сообщили в Центре медицинского реагирования Минздрава на место ДТП прибыли 6 бригад скорой медицинской помощи.

“Всем пострадавшим пассажирам была оказана медпомощь на месте - от госпитализации они вначале отказались. Однако специалистам бригад скорой медицинской помощи удалось переубедить граждан - обратиться в больницы для получения предварительных диагнозов”, - сообщили в Минздраве.

В итоге в БСМП Витебска были доставлены 4 человека, из них один ребенок (16 лет), в Витебскую областную больницу доставлены - 7 человек, из них 1 ребенок (12 лет).

По данным ГАИ, автобус направлялся из Могилева в Санкт-Петербург. “Автобус вез туристов, среди которых в основном были жители Могилева и области, в Санкт-Петербург на экскурсию. Всего в салоне, помимо водителя, находились 49 человек - семьи, в том числе с детьми”, - сообщила представитель МВД Беларуси Наталья Сахарчук.