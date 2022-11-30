Под Витебском легковушка протаранила пассажирский автобус

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Опубликовано: 30.11.2022 19:33 , Обновлено: 30.11.2022

ГАИ сообщила, что в Витебском районе на трассе М-8 легковой автомобиль Volvo въехал в пассажирский рейсовый автобус, который вез 35 человек.

В результате столкновении автобуса МАЗ и легковой машины погиб водитель Volvo прямо на месте ДТП. Ему было всего 43 года. По предварительным данным, он не справился с управлением на закруглении дороги и влетел в пассажирский МАЗ, сообщили в ГАИ.

В автобусе пострадали водитель и два пассажира, из-за чего их направили в больницу. Судя по фото, от удара или в попытке избежать столкновение автобус съехал с дороги.

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