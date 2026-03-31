Под Витебском фура столкнулась с автобусом – трое пассажиров пострадали

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Опубликовано: 31.03.2026 08:02 , Обновлено: 31.03.2026

Под Витебском вечером 30 марта грузовая фура врезалась в пассажирский автобус. По данным Витебской областной Госавтоинспекции, в результате аварии пострадали как минимум трое пассажиров.

По данным ведомства, ДТП произошло на 11-м километре автодороги Р-112.

Изучив обстоятельства аварии, инспекторы пришли к предварительному выводу, что виновником столкновения стал 36-летний водитель грузовика MAN. Именно он, по версии инспекторов, “зацепил” рейсовый автобус MAZ на встречной полосе,за рулём которого был 62-летний водитель.









К сожалению, не обошлось без пострадавших: медицинская помощью потребовалась троим пассажирам автобуса. Это женщина 1973 года рождения и два парня 2006 года рождения. По информации ГАИ, полученные ими травмы позволили врачам после оказания помощи отправить их на амбулаторное лечение, то есть госпитализация пострадавших не потребовалась.