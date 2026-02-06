Под Вилейкой маршрутка влетела в поваленное дерево – двое в больнице

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Опубликовано: 06.02.2026 07:38 , Обновлено: 06.02.2026

Вечером 6 февраля в Вилейском районе Минской области произошла серьёзная авария с маршруткой. Микроавтобус влетел в дерево, поваленное на проезжую часть. Двух человек увезли с места ДТП на "скорой".

По данным МВД, авария произошла около 19:00 на 78-м километре трассы Р-58 “Минск - Калачи - Мядель”. Микроавтобус Mercedes, за рулём которого был 69-летний водитель, шёл из Минска в Поставы. Как видно на кадрах с видеорегистратора, которыми поделились правоохранительные ведомства, в какой-то момент на пути маршрутки оказалось поваленное дерево.

По версии следователей, водитель “проявил невнимательность” и не успел вовремя среагировать на внезапное препятствие на пути. Попытка уйти влево и объехать дерево по встречке не удалась - микроавтобус наехал на дерево и съехал в кювет. Судя по кадрам с места ДТП, ствол дерева буквально смял переднюю часть маршрутки, войдя в салон.

В результате больше всего в маршрутке, где ехали 12 человек, пострадал сам водитель и 53-летняя пассажирка, которая сидела рядом с ним на переднем сиденье. Обоих пострадавших с травмами различной степени тяжести увезли на “скорой” и госпитализировали.



