Под Уздой легковушка не разъехалась с фургоном и въехала в металлическое ограждение – есть погибший

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Опубликовано: 12.02.2025 11:29 , Обновлено: 12.02.2025

Смертельное ДТП произошло утром 12 февраля в Узденском районе Минской области. По данным УВД Минского облисполкома, там столкнулось легковой автомобиль марки BMW и грузовой фургон Iveco Daily.

По данным милиции, авария случилась около 7:25 на 42-м км трассы Р-23 “Минск-Микашевичи”. Оба участника ДТП двигались в направлении столицы и в какой-то момент зацепили друг друга по касательной. От столкновения легковушку отбросило на металлическое ограждение, разделяющее полосы движения. В УВД показаликадры с места аварии.





Фото: УВД Минского облисполкома







В милиции сообщили, что за рулём BMW был 42-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте ДТП. Пассажир, также находившийся в легковушке, не пострадал, равно как и 53-летний водитель грузового фургона.

На месте аварии в настоящее время работает следственно-оперативная группа, чтобы установить точные причины и обстоятельства произошедшего.