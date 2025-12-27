Под Толочином перевернулся международный автобус. Есть пострадавшие и жертва

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Опубликовано: 27.12.2025 10:06 , Обновлено: 27.12.2025

Ночью около 2:40 на трассе М-1 в Толочинском районе перевернулся международный автобус. В салоне ехали два водителя и 12 пассажиров. В результате ДТП 53-летняя женщина погибла до прибытия медиков, ещё шесть человек госпитализированы, по данным МВД.

По данным ГАИ, 43-летний водитель автобуса маршрутом из Бреста в Москву не справился с управлением и съехал с проезжей части по ходу движения в кювет, где и опрокинулся.

На место ДТП прибыли спасатели, ГАИ и представители Следственного комитета.

Позднее Республиканский центр организации медицинского реагирования Минздрава уточнил, что на место аварии были направлены бригады интенсивной терапии и реанимационные бригады.

Всего же 13 человек из автобуса были доставлены в ближайшие Толочинскую ЦРБ и Оршанскую городскую больницу №1.

















“Трое пациентов из Толочинской ЦРБ, после осмотра специалистами, направлены на амбулаторное лечение. Пациентам, госпитализированным в Оршанскую больницу, провели необходимые диагностические исследования”, - рассказали в Минздраве.

По данным ведомства, в реанимации находится один человек, ещё 4 помещены в хирургическое отделение, а ещё 5 - в травматологическое отделение - все с разными травмами разной степени тяжести.