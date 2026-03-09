Под Столбцами инспекторы ГАИ стреляли в машину, а остановил ее столкновением попутный BMW

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Опубликовано: 09.03.2026 21:28 , Обновлено: 10.03.2026

В понедельник утром, 9 марта, инспекторам ГАИ пришлось стрелять по легковому автомобилю Volkswagen, который числился в угоне. Остановить машину удалось благодаря помощи другого водителя.

Все дело в том, что машиной управлял пьяный житель Минского района. Автомобиль удалось обнаружить с помощью Республиканской системы мониторинга общественной безопасности (РСМОБ, системы камер на всех дорогах и улицах страны). Оказалось, что машина мчалась по автодороге М1 в сторону столицы.

В Госавтоинспекции сообщили, что ближайший наряд ДПС (дорожно-патрульной службы) выехал для преследования. Догнав угонщика, инспекторы подали сигнал об остановке, но нарушитель его проигнорировал и лишь ускорился. Началось преследование.

“Водитель не подчинялся неоднократным законным требованиям милиционеров и пытался скрыться, при этом виляя по дороге, создавая реальную угрозу жизни и здоровью граждан. Для остановки транспортного средства использовалось табельное оружие”, - сообщили в ГАИ.

Однако окончательно остановить автомобиль получилось только после того, как водитель BMW подставил под удар свое личное авто.

После задержания у преступника - 29-летнего жителя Минского района - обнаружили в крови 2,7 промилле, а сам он не раз привлекался к ответственности за нетрезвое вождение и был лишен права управления.

В отношении угонщика возбудили уголовное дело за угон и составили сразу 19 административных протоколов.

А министр внутренних дел Иван Кубраков приказал компенсировать водителю BMW причиненный ущерб.