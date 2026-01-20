Под Солигорском самовоспламенился китайский тягач Shacman

Опубликовано: 20.01.2026 20:02 , Обновлено: 20.01.2026

Под Солигорском на стоянке сам по себе вдруг вспыхнул седельный тягач китайского производства Shacman. Таких машин на дорогах Беларуси в последние годы стало все больше. Китайский бренд активно конкурирует с местным МАЗом (Минским автомобильным заводом) и частично заменил на рынке ушедшие европейские бренды.

По словам водителя, он после разгрузки оставил фуру на стоянке. Однако спустя сутки машина сама по себе загорелась, а пламя стремительно охватило всю кабину. Пострадал и рядом стоящий КамАЗ с полуприцепом.

Государственный комитет судебных экспертиз по Минской области провел специальную пожарно-техническую экспертизу, в ходе которой и установил причину пожара. Оказалось, что в левой задней части кабины Shacman произошли короткие замыкания, которые и привели к воспламенению.









В Судмедэкспертизе (Судебно-медицинской экспертизе) не уточнили, был ли это заводской брак или результат вмешательства владельца автомобиля.