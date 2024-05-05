Под Солигорском на одном из крупнейших торфобрикетных заводов Беларуси вспыхнул пожар

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Опубликовано: 05.05.2024 12:31 , Обновлено: 05.05.2024

На территории Старобинского торфобрикетного завода, который считается одним из крупнейших производителей и поставщиков топливных брикетов в Беларуси, в воскресенье, 5 мая, вспыхнул пожар. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Как сообщили в ведомстве, возгорание произошло в здании подготовительного отделения и галере, которые в настоящее время находится на ремонте. Там загорелась транспортерная лента. В результате пожаром была охвачена площадь около 300 квадратных метров.

[info_b]Старобинский торфобрикетный завод расположен в одноименном городском посёлке в Солигорском районе Минской области. Предприятие считается одним из крупнейших производителей и поставщиков топливных брикетов не только в Беларуси, но и во всём СНГ.[/info_b]

В МЧС показали кадры тушения пожара и сообщили, что на место ЧП были направлены восемь автоцистерн, автолестница и штаб, а также пришлось оперативно привлечь к тушению местную добровольную пожарную команду самого предприятия.

После того, как пожар удалось потушить, в МЧС сообщили, что данный инцидент “не повлиял на технологический процесс предприятия” и никто из сотрудников не пострадал. Точную причину пожара ещё предстоит установить специалистам.