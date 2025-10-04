Под Слуцком в ДТП погибли трое взрослых и 9-летний мальчик

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Опубликовано: 04.10.2025 11:00 , Обновлено: 04.10.2025

Примерно в 21:00 вечера пятницы в Слуцком районе пооизошло столкновение легковой Audi и Geely. В результате ДТП погибли 43-летняя водитель Audi и трое пассажиров, среди которых были мужчина и женщина 65 лет и 9-летний мальчик.

По данным милиции, водитель Audi, выезжая на трассу Р-23 “Минск-Микашевичи”, не уступила дорогу едущей по ней Geely.

Министр внутренних дел Иван Кубраков приказал приехать на место ДТП на место ДТП начальнику ГАИ МВД Виктор Ротченков.













Позднее начальник УГАИ УВД Миноблисполкома Сергей Бондаренко расскзал, что 3 октября помимо водителя 79-го года рождения в автомобиле Джили находились также двое детей 12 и 16 лет, при этом все они были пристегнуты переменами безопасности, в связи с чем никто из пассажиров и водителей автомобиля Джили не пострадали.





