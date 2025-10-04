Telegraf.news
ru

Под Слуцком в ДТП погибли трое взрослых и 9-летний мальчик

Под Слуцком в ДТП погибли трое взрослых и 9-летний мальчик
Подпишитесь на Телеграф:
📷 Фото

Примерно в 21:00 вечера пятницы в Слуцком районе пооизошло столкновение легковой Audi и Geely. В результате ДТП погибли 43-летняя водитель Audi и трое пассажиров, среди которых были мужчина и женщина 65 лет и 9-летний мальчик.

По данным милиции, водитель Audi, выезжая на трассу Р-23 “Минск-Микашевичи”, не уступила дорогу едущей по ней Geely.

Министр внутренних дел Иван Кубраков приказал приехать на место ДТП на место ДТП начальнику ГАИ МВД Виктор Ротченков.

  • default-alt-content
  • default-alt-content
  • default-alt-content

Позднее начальник УГАИ УВД Миноблисполкома Сергей Бондаренко расскзал, что 3 октября помимо водителя 79-го года рождения в автомобиле Джили находились также двое детей 12 и 16 лет, при этом все они были пристегнуты переменами безопасности, в связи с чем никто из пассажиров и водителей автомобиля Джили не пострадали.

  • default-alt-content
  • default-alt-content
  • default-alt-content
Темы: