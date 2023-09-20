Под Слонимом мужчина утонул в болоте из-за клюквы

Опубликовано: 20.09.2023 12:34 , Обновлено: 20.09.2023

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 52-летнего мужчины, пропавшего вечером 19 сентября на болоте в Столинском районе Гродненской области. Как предполагают следователи, тот утонул, возвращаясь домой с полными мешками клюквы.

Как рассказали в Следственном комитете, за клюквой на болото мужчина отправился в компании с двумя знакомыми - супругами 40 и 45 лет. Возвращаться домой они решили на деревянной лодке.

“Судно, загруженное несколькими мешками ягод, пошло ко дну и все трое оказались в воде. Вплавь они стали добираться до суши, при этом 52-летний мужчина, чтобы не потерять всю “добычу”, тянул за собой один из мешков с клюквой”, - рассказали в СК.

В результате оба супруга смогли преодолеть 300 метров, отделявших их от берега, а их знакомый в какой-то момент пропал из виду. Супруги обратились за помощью в милицию.

Как пояснили в СК, поисковые мероприятия ещё продолжаются, а на месте происшествия уже отработала следственно-оперативная группа.