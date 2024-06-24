Под Щучином перевернулась маршрутка – пять пассажиров увезли в больницу

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Опубликовано: 24.06.2024 06:39 , Обновлено: 24.06.2024

Вечером в воскресенье, 23 июня, на минской трассе в Щучинском районе Гродненской области произошла авария с участием маршрутного микроавтобуса, в котором находилось 15 человек. В Гродненской областной Госавтоинспекции рассказали подробности обстоятельств ДТП и о состоянии пострадавших пассажиров.

Сообщение о ДТП в оперативно-дежурную службу Щучинского РОВД поступило в 17:50.

Как выяснили прибывшие на место аварии инспекторы, за рулём маршрутки марки Volkswagen, идущей в Гродно, был 54-летний мужчина. Подъезжая к мосту, он перестроился и начал обгонять попутный легковой Nissan. В этот момент 44-летняя женщина, управлявшая легковушкой, потеряла управление и врезалась в микроавтобус.

В результате маршрутку отбросило в отбойник, и она опрокинулась. Как следствие - пять пассажиров маршрутного транспортного средства оказались в больнице - одну женщину пришлось госпитализировать (по словам медиков, полученные ей травмы не угрожают жизни).