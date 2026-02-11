Под Речицей в ДТП погиб 14-летний подросток

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Опубликовано: 11.02.2026 19:11 , Обновлено: 11.02.2026

Днём 11 февраля в Гомельской области погиб 14-летний парень, который попытался перейти перекрёсток.

В ГАИ (Государственная автомобильная инспекция) Гомельской области сообщили, что на место происшествия в городе Василевичи прибыли сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Пока нет подробностей о причинах и обстоятельствах трагедии.

Известно, что ребёнок погиб на месте. Судя по фото, удар пришёлся спереди автомобиля Volkswagen. Им управлял 36-летний водитель.





