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Под Речицей в ДТП погиб 14-летний подросток

Под Речицей в ДТП погиб 14-летний подросток
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📷 Фото

Днём 11 февраля в Гомельской области погиб 14-летний парень, который попытался перейти перекрёсток.

В ГАИ (Государственная автомобильная инспекция) Гомельской области сообщили, что на место происшествия в городе Василевичи прибыли сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Пока нет подробностей о причинах и обстоятельствах трагедии.

Известно, что ребёнок погиб на месте. Судя по фото, удар пришёлся спереди автомобиля Volkswagen. Им управлял 36-летний водитель.

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