Под Полоцком взорвался жилой дом

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Опубликовано: 05.12.2023 21:14 , Обновлено: 06.12.2023

В пресс-службе МЧС Беларуси 5 декабря поздно вечером сообщили, что спасатели выехали по сообщению о взрыве в агрогородке Захарничи Полоцкого района.

“По предварительной информации, на втором этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома взорвался газовый баллон”, - рассказали в МЧС.

В ведомстве утверждают, что очевидцы спасли из-под завалов мужчину (1976 года рождения) и женщину (1940 года рождения) ещё до того, как приехали спасатели. Их передали врачам. Ещё 11 жильцов дома были эвакуированы. Других подробностей пока нет.

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