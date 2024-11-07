Под Пинском оторвавшийся прицеп врезался в легковушку. Два человека погибли

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Опубликовано: 07.11.2024 12:05 , Обновлено: 07.11.2024

В МВД Беларуси 7 ноября сообщили, что рядом с деревней Плещицы недалеко от Минска произошло ДТП, в котором погибли два человека, а ещё два получили ранения. Все произошло из-за оторвавшегося прицепа.

Авария случилась около 23 часов 6 ноября на дороге Р-6 “Ивацевичи-Пинск-Столин”, когда прицеп оторвался от микроавтобуса Mercedes и выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в Ford под управлением 28-летнего водителя.

В результате ДТП 37-летний и 62-летняя пассажиры легкового автомобиля (минчане) погибли. А сам водитель и ещё одна 37-летняя пассажирка попали в больницу.

В Следственном комитете Беларуси сообщили, что прицеп был приобретен около 2 месяцев назад, “но он не имеет разрешения для участия в дорожном движении. Одна из версий произошедшего - транспорт с прицепом были загружены выше допустимой нормы”.

В отношении водителя микроавтобуса возбудили уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) Уголовного кодекса Беларуси.