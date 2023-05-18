Под Островцом фура снесла в кювет трактор

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Опубликовано: 18.05.2023 10:46 , Обновлено: 18.05.2023

В Госавтоинспекции Гродненской области 18 мая рассказали подробности аварии, произошедшей накануне в Островецком районе на дороге Р-45 "Полоцк-Глубокое-граница Литвы". У агрогородка Михалишки два грузовика не смогли разъехаться на повороте, в результате чего один из них оказался в кювете. При этом он утянул за собой трактор, стоявший на обочине.

“Груженый зубной пастой автомобиль марки «Iveco» с полуприцепом двигался в направлении городского поселка Свирь. На участке, где производились ремонтные работы, при встречном разъезде с большегрузом марки «DAF», водители по касательной повредили друг другу левые зеркала заднего вида, после чего, водитель «Iveco» совершил наезд на стоящий на обочине трактор организации, производящей работы”, - обрисовали в ГАИ картину произошедшего.

По данным ГАИ, серьёзно пострадал в результате ДТП один человек - 53-летний водитель трактора, житель Островецкого района. Его доставили в больницу, где ему диагностировали перелом ребра.

В настоящее время по факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку.Там также поделились видеокадрами с места аварии:

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В ГАИ также отметили, что в подобных случаях, когда встречный разъезд на дороге затруднен, уступить дорогу обязан водитель того транспортного средства, на стороне которого имеется препятствие, затрудняющее движение.