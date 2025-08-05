Под Миорами женщину, надувавшую бассейн, убило током

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Опубликовано: 05.08.2025 09:28 , Обновлено: 05.08.2025

В Следственном комитете Беларуси рассказали о чрезвычайном происшествии в Миорском районе Витебщины, которое случилось днем 4 августа. Там женщина погибла от удара током, когда решила подкачать надувной бассейн.

Как выяснили следователи, 57-летняя женщина установила надувной бассейн во дворе своего дома, купалась в нём и в какой-то момент решила немного подкачать.

“При подключении шнура к компрессору женщину поразило электрическим током. От полученных травм она скончалась”, - рассказали об обстоятельствах произошедшего следователи.









В настоящее время Миорский районный отдел СК проводит проверку, выясняя все обстоятельства, а в пресс-службе ведомстве в связи со случившимся напомнили белорусам, что вода является отличным проводником электричества. Поэтому брать мокрыми руками приборы, находящиеся под напряжением, категорически запрещено.