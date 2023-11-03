Под Минском женщина переехала 5-летнего сына, выпавшего из машины. За что составили четыре протокола?

🎥 Видео

Опубликовано: 03.11.2023 21:03 , Обновлено: 03.11.2023

В деревне Копище Минского района утром в пятницу, 3 ноября, на стоянке авто во дворе жилой многоэтажки под колёса авто угодил 5-летний мальчик. За рулём была его 36-летняя мать - она не заметила, что сын не успел забраться на заднее сиденье авто и начала отъезжать со стоянки. В результате ребёнок упал и угодил под заднее колесо легковушки. В УВД Минского облисполкома показали видео произошедшего и рассказали, как наказали невнимательную мать.

Всё произошло около 08:15 во дворе жилого дома по улице Яковлева. На кадрах с камеры наружного видеонаблюдения видно, как женщина с двумя детьми усаживается в красный Hyundai. Один ребёнок благополучно забирается на заднее сиденье, закрывая за собой дверь, пока мать укладывает что-то в багажник, а другой мальчишка замешкался у задней правой двери и не успел забраться на сиденье. Женщина же не только не пристегнула детей ремнями безопасности, но даже не убедилась в том, что оба её ребёнка самостоятельно уселись в авто, и начала отъезжать со стоянки.

В результате мальчик выпал из уже движущегося автомобиля. Судя по видео, его переехало задним правым колесом. По даннымУВД Минского облисполкома, с полученными травмами он был доставлен в больницу.

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Примечательно, что мать, заметив случившееся, тут же выбежала из авто, но при это не остановила его и легковушка продолжила движение - со вторым ребенком внутри. Благо, скорость была маленькой и Hyundai фактически просто упёрся в стену дома.

В милиции сообщили, что в отношении водителя уже составили четыре протокола об административном правонарушении:

за совершение ДТП;

за оставление места ДТП;

за нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров;

за отсутствие обязательной страховки.

Какое наказание грозит невнимательной матери в совокупности, в милиции не уточнили.