Под Минском затопило въезд на МКАД

📷 Фото

Опубликовано: 08.10.2024 10:19 , Обновлено: 08.10.2024

В Ждановичах Минского района 8 октября затопило въезд на МКАД. Вероятно, что-то прорвало, но что именно, пока неизвестно.

“Проехать еще было возможно, но ситуация развивается стремительно”, - рассказал один из проезжавших там водителей, передал портал Onliner.

Происшествие случилось около улицы Вязынской. Очевидец поделился своей версией случившегося: прорвало теплосеть. Официальной информации от госорганов пока нет.

Фото: Onliner

Другие водители, которые тоже проезжали данный участок, сообщили о “стойком запахе канализации”, передал Onliner. На дороге возник затор.