Под Минском затопило въезд на МКАД
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В Ждановичах Минского района 8 октября затопило въезд на МКАД. Вероятно, что-то прорвало, но что именно, пока неизвестно.
“Проехать еще было возможно, но ситуация развивается стремительно”, - рассказал один из проезжавших там водителей, передал портал Onliner.
Происшествие случилось около улицы Вязынской. Очевидец поделился своей версией случившегося: прорвало теплосеть. Официальной информации от госорганов пока нет.
Другие водители, которые тоже проезжали данный участок, сообщили о “стойком запахе канализации”, передал Onliner. На дороге возник затор.