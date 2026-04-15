Под Минском разбился дельтаплан с опытным инструктором – двое погибших

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Опубликовано: 15.04.2026 07:21 , Обновлено: 15.04.2026

Во вторник, 14 апреля, под Минском, недалеко от деревни Озерцо, разбился мотодельтаплан. В результате крушения погибли два человека - сам пилот, опытный инструктор столичного аэроклуба "Авиа-Менск" Руслан Иванов, и 26-летняя пассажирка.

О трагедии вечером рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз, которые проводили осмотр места происшествия и расследованием всех обстоятельств падения сверхлегкого летательного аппарата.

Эксперты уже озвучили предварительную версию произошедшего. Они полагают, что пилот в какой-то момент потерял управление, что и привело к падению. Для уточнения обстоятельств произошедшего была назначена судебно-медицинская экспертиза.













Тем временем личность погибшего пилота в комментарии порталу Onliner раскрыл шоумен Сергей Лапковский, знакомый с Русланом Ивановым по музыкальной группе “Цвет Алоэ”, в которой оба раньше играли. По его словам, инструктор был опытным пилотом, а версию, разлетевшуюся по соцсетям, о том, что пилот не был пристёгнут во время полёта и даже выпал из дельтаплана, что якобы и привело к катастрофе, Лапковский назвал неправдой.