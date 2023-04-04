Под Минском перевернулся бензовоз
В Минском районе на на 17 км трассы Р-1 опрокинулся бензовоз. Из-за повреждения цистерны дизельное топливо начало вытекать. Об этом сообщили в МЧС.
Приехавшие на место спасатели с помощью специального оборудования создали пенную подушку и поставили бензовоз на колеса.
Затем специалисты собрали разлитое топливо. Площадь разлива составила 2 метра квадратных.
В МЧС показали видео, как это было:
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К счастью, никто не пострадал.