Под Минском перевернулся бензовоз

Опубликовано: 04.04.2023 16:14 , Обновлено: 04.04.2023

В Минском районе на на 17 км трассы Р-1 опрокинулся бензовоз. Из-за повреждения цистерны дизельное топливо начало вытекать. Об этом сообщили в МЧС.

Приехавшие на место спасатели с помощью специального оборудования создали пенную подушку и поставили бензовоз на колеса.

Затем специалисты собрали разлитое топливо. Площадь разлива составила 2 метра квадратных.

В МЧС показали видео, как это было:

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К счастью, никто не пострадал.