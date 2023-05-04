Под Минском микроавтобус влетел в дерево – семь человек увезли в больницу

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Опубликовано: 04.05.2023 11:07 , Обновлено: 04.05.2023

Утром 4 мая в деревне Цнянка Минского района микроавтобус врезался в придорожное дерево. По информации МВД, в результате аварии водителя и ещё шесть человек, пассажиров микроавтобуса, увезли в больницы Минска и Минской области для обследования.

Как пояснили в МВД, ДТП произошло в районе 08:10 на улице Армейская в деревне Цнянка. За рулём был 50-летний мужчина. По предварительной информации, он не справился с управлением и “совершил наезд на придорожное дерево”, однако точные причины аварии будут установлены после разбирательства.

О состоянии пострадавших рассказали в Минздраве. Там сообщили, что троих пострадавших на “скорой” увезли в 10-ю больницу Минска, четверых - в больницу скорой помощи, ещё одного - в Минскую областную больницу.

“У всех пострадавших диагностированы различные сочетанные травмы, в том числе черепно-мозговые травмы различной тяжести, переломы, ушибы, резаные раны”, - сообщили в ведомстве.

Там пояснили, что после проведения вторичной диагностики, а также консилиумов в стационарах медики определят дальнейший курс лечения для каждого пострадавшего.