Под Минском МАЗ зацепился прицепом за мост

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Опубликовано: 08.02.2023 13:51 , Обновлено: 08.02.2023

В Минском районе около агрогородка Михановичи 8 февраля МАЗ зацепился за мост прицепом. Пострадали два человека, сообщила газета «Прысталічча».

По информации издания, инцидент произошел около 6:30 на 12 км автодороги Н-9034 «Новый Двор-Михановичи-Пятевщина».

59-летний водитель «МАЗ» и пассажир ехали в сторону Михановичей. В какой-то момент прицеп начал самопроизвольно подниматься и зацепился за путепровод с дорогой М-1 «Минск-Брест-граница Российской Федерации».

Водителя и пассажира госпитализировали.

ОГАИ УВД Минрайисполкома поделились фотографиями произошедшего: